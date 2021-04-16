В Петропавловске в одном из общежитий снова произошел пожар

Возгорание произошло в начале 12 часов ночи. Чтобы справиться с ним, с момента выезда огнеборцам понадобилось 40 минут. Их работу осложняло сильное задымление на всех этажах дома. По данным пресс-службы департамента пожарные спасли 4 человек, еще 115 эвакуировали из общежития. На месте происшествия работали более 20 человек личного состава двух пожарных частей. Им понадобились 6 единиц специализированной техники.

Олжас Жунус, начальник ЦОУСС ДЧС СКО:

— Возле входа в общежитие находился тамбур с отдельным входом, он был закрыт, по словам соседей. Предположительно там все равно обитали люди без определенного места жительства. Различный мусор они туда натаскали, вещи, и это все загорелось. Причина пожара не известна. Предположительно дело в малокалорийном источнике огня.

Дарья Пышмынцева