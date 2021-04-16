Свыше 2 кг наркотиков изъяли полицейские СКО у жителя Тайынши

Стражи порядка района работали совместно с сотрудниками областного Департамента КНБ. Злоумышленника они задержали во время оперативно-розыскных мероприятий. В сумке подозреваемого был обнаружен пластиковый мешок с веществом растительного происхождения. После заключения экспертизы стало известно, что это была марихуана. Сейчас полицейские проводят досудебное расследование по статье Уголовного кодекса РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Всего с начала 2021 года в Тайыншинском районе зарегистрировано 5 подобных преступлений.

Дарья Пышмынцева