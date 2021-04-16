Полицейские провели профилактические беседы с владельцами братьев наших меньших

— Допустим, выгуливаете в неположенном месте; без поводка, без намордника — владелец привлекается к административной ответственности по части 1 статьи 408 КРКоАП, которая влечет штраф, или предупреждение. Штраф в размере трех месячных расчетных показателей.



Практически в каждом многоквартирном доме Петропавловска живет сразу несколько десятков владельцев домашних питомцев. И если в центральных микрорайонах большая часть тех, кто держит и выгуливают собак, например, знают, как делать это правильно, то на окраинах, по данным полицейских ситуация совсем другая. С наступлением тепла они вернулись к обходам во дворах. Участковые инспекторы объясняют горожанам, что на детских площадках, территориях медицинских и образовательных учреждений, парков, скверов и стадионов — выгул собак запрещен. Кроме того, во время таких прогулок четвероногие должны быть в наморднике и на поводке. О правилах гигиены хозяевам собак тоже не стоит забывать.

Арман Кабдулин — участковый инспектор полиции УП г.Петропавловска:

— На территории города Петропавловска действуют правила выгула собак и кошек, утвержденные маслихатом СКО от 20 января 2015 года. В работе по данной линии применяется статья 408 КРКоАП, которая влечет предупреждение, или штраф в размере 3 МРП. Зарегистрированные собаки и кошки являются собственностью владельцев и охраняются законом. Сейчас проводятся профилактические мероприятия, проводятся разъяснительные беседы с владельцами домашних животных.

В Петропавловске из-за братьев наших меньших к административной ответственности привлекли 512 человек. 496 отделались предупреждениями. Есть среди них и те, кто нарушал правила отлова и уничтожения бродячих собак и кошек.

Дарья Пышмынцева