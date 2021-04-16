24 апреля в СК официально открывается сезон охоты

Новости МТРК

21:33 16 Апреля 2021

При себе охотники должны иметь разрешение на оружие и специальный билет. А иначе это может обернуться серьезными последствиями, говорят природоохранники. Минимальная санкция за незаконный промысел — штраф в размере 15 тысяч тенге, максимальная — уголовная ответственность. Этой весной поохотиться можно будет на территории 22 охотхозяйств региона. Всего их в СК насчитывается 46.

Олег Беспалов, руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по СКО:

— Учитывая тот факт, что весенняя охота открывается впервые за несколько лет, охота будет разрешена не во всех охотничьих хозяйствах. Это связано с тем, что многие охотхозяйства не оставили лимит на весну. Весной разрешается добывать 5% от годового лимита. В этом году будет разрешено добыть порядка 1000 уток и 140 тетеревов.

 

Абай Альжанов

 

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