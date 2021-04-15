Микрорайон Хромзавод утопает в мусоре

Справа — дом под номером 130, чуть восточнее — еще одна многоэтажка, неподалёку от неё и детская площадка. А вот в центре расположился рассадник, только не для благоухающих летних цветов, а для крыс и насекомых. Так здесь было не всегда. На месте огромной горы из мусора раньше стояли специальные баки. Вот только две недели назад их увезли. На вопросы «куда и почему?», жителям Хромзавода не ответили, отправили лишь уведомление.

Ирина Жаркова, жительница г. Петропавловска:

— На такой простой бумажке написали, что расторгают с нами договор и забирают баки. Вот 31 марта эти контейнеры забрали, теперь мусор у нас наваливается. Снег таял, всё это текло. Теперь всё это растаскивают мелкие животные.

В мусоре утопает не только район, который местные жители ласково называют «Магазинчик», но и в целом весь посёлок. Предприятие, занимающееся вывозом твердых бытовых отходов, прекратило с ними сотрудничать. Как оказалось, из-за неуплаты, не всех, конечно, но большего количества жильцов. В свою очередь, обслуживающему ТОО невыгодно, не оправдывают свои расходы, заверяют коммунальщики. Местные власти города ищут новых подрядчиков.

Жомарт Абылаев, главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Петропавловска:

— Город обслуживает 4 предприятия. С ними проводили неоднократную встречу, но никто не соглашается. Будем решать данную проблему. Но, пока никто не хочет брать на обслуживание эту территорию.

Ждать, пока найдётся тот самый подрядчик, жителям, уже невозможно. Посёлок буквально утопает в мусоре. В городском акимате, предлагают добросовестным плательщикам заключить индивидуальные договоры. Однако такая услуга, может ударить по карману. Один выезд спецтехники обойдется жильцу в 2530 тенге.

Жанель Бисенбаева