Полный этап вакцины прошли 2700 североказахстанцев

COVID-19: Казахстан, Здравоохранение

21:42 15 Апреля 2021

Поднимается температура и появляется слабость. Эти симптомы испытывает каждый, кто получает вакцину против COVID-19. Одними из первых привились, конечно же, те, кто находится в зоне особого риска — медицинские работники. Среди них — первый заместитель главного врача областной многопрофильной больницы Асхат Молжигитов. Он прошел полный курс вакцинации.

Асхат Молжигитов — первый заместитель главного врача областной многопрофильной больницы:

— Первую вакцину я получил самый первый из сотрудников кардиологического блока. Вакцинация прошла совершенно нормально. В первые дни, отмечалась небольшая гипертермия, слабость. Но, все это купировалась приемами нестероидными противовосполительными и на следующий день я спокойно уже работал.

Антиковидная вакцина — самый действенный способ борьбы со страшным недугом. В настоящее время её получили 70 процентов сотрудников кардиологического блока. Как говорит Асхат Молжигитов, вакцина нужна не только медицинским работникам, но и всем североказахстанцам. В данной процедуре, нет ничего страшного.

Асхат Молжигитов — первый заместитель главного врача областной многопрофильной больницы:

— Первую позицию вакцины получили у нас большая часть сотрудников приемного покоя и отделений изоляторов кардио блока. Сотрудники, кто работает с пациентами ковид, перенесли прививку хорошо. Конечно, на фоне прививки отмечаются определенные реакции: болевой синдром на месте получения вакцины, гипертермия и аллергическая реакция.  Пока мы не начнем прививаться, пандемию невозможно будет остановить. Поэтому, призываю всех вакцинироваться.

Полный этап вакцинации прошли уже 2700 североказахстанцев. А вот первый компонент получили пока более 17 тысяч человек. По состоянию на 14 апреля в области зафиксировали 26 случаев заболеваемости. Из них 10 — с симптомами и 16 случаев бессимптомного носительства.

Алишер Ашимов

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