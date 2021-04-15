Книгу «Сакральный Казахстан» презентовали в областном архиве

Страницы истории нашего края удивительны. Эта земля стала родиной многих выдающихся талантов, не обошла стороной регион и красота природы. Отличается она своей самобытностью, а именно симбиозом кочевой и осёдло-земледельческой культур в древние времена. В современности же СК играет одну из ключевых ролей благодаря сохранившейся истории — памятникам культуры и священным местам. Их неустанно собирает и изучает научно-творческая интеллигенция не только нашего региона, но и всей страны. Итогом их плодотворного труда стала эта книга «Сакральный Казахстан.»



Сауле Маликова, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Изначально были изданы две книги. Первая была по общенациональным объектам, а вторая — по региональным. Но, оказалось, что слишком большой объем информации, и было принято решение создать энциклопедии по областям.

Так в IV том вошли СК, ВК и Павлодарская области. В книге рассказана и показана история жизни предков, их биографии, а также памятные комплексы. На страницах, где изложена хроника нашего региона, подробно описываются порядка 60-ти объектов. Это купеческие дома, церкви и мечети, места захоронения известных батыров и выдающихся писателей.

Заркын Тайшибай, заслуженный деятель Казахстана, академик, профессор Kozybayev University:

— Что такое сакральные места, знают в основном старшее поколение. Каждое сакральное место связано с именем деятелей. И нам важно это знать, что это даст нашему будущему.

Чтобы увидеть, и узнать о сакральных местах нашего региона, необходимо объехать не одну сотню километров. Теперь всё собрано в одном издании. Творческая интеллигенция трудилась порядка 4 лет. Информацию буквально по крупицам собирали и искали в архивах не только нашей страны, но и в зарубежных странах. Труды издали на двух языках. В скором времени энциклопедии появятся на полках библиотек области.

Жанель Бисенбаева