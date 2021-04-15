Двойное преступление раскрыли «по горячим следам» полицейские СКО

Правоохранительные органы

21:50 15 Апреля 2021

Двойное преступление «по горячим следам» раскрыли полицейские. В ночь на 10 апреля неизвестный преступник проник в помещение одного из магазинов села Кондратовки Кызылжарского района и взломал платёжный терминал. Сумма ущерба составила свыше 250 тысяч тенге.

Утром того же дня в полицию обратились представители Южно-Уральской железной дороги. На станции «Кондратовка» исчезли 12 петард для сигнала остановки поезда. На место преступления выехали полицейские. Опознать злоумышленников помог свидетель, который заметил подозрительных мужчин, направлявшихся в сторону железной дороги. Под описание попадал 30-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и незаконное обращение с наркотиками. Стражи порядка задержали воришек. Свою вину они отрицать не стали. По данным фактам ведется следствие по 2 статьям. За совершенные преступления им грозит ограничение, либо лишение свободы сроком от 2 до 7 лет.

 

 

 

Абай Альжанов

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