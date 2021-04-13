Более 30-ти выпускников военно-технической школы приняли присягу

Новости МТРК

20:25 13 Апреля 2021

36 выпускников военно-технической школы приняли присягу. Ребята чуть больше месяца знакомились с воинской жизнью. А сегодня в торжественной обстановке поклялись служить на благо Родины.

 

Быть мужественным и смелым защитником Родины, сохранять преданность своей стране и народу — это долг каждого гражданина Казахстана. Сегодня для солдат местной ВТШ ответственный и волнительный момент. С гордостью и честью они принимают военную присягу.

40 дней службы пролетели незаметно для Юрия Резниченко. За это время парень освоил военную науку. Стал верным товарищем для своих сослуживцев и отважным бойцом.

Юрий Резниченко — выпускник военно-технической школы г. Петропавловска:

 

— Стоишь в строю, понимаешь, что тебя скоро позовут, присутствовало волнение большое. Когда выходишь принимать военную присягу, я вышел и понял, что я полностью собран. Я шел к этому, я готов к этому. Я сказал эти слова от чистого сердца, подписываясь под каждым словом.

Подъем, зарядка, построение. Курс молодого бойца прошли 36 курсантов. 17 из них — североказахстанцы, остальные — из Костанайской области. Защитники Отечества прошли обучение по специальности «стрелок».

Садырбек Туйбаев — инструктор военно-технической школы г. Петропавловска:

 

— Все закончили обучение на оценку «хорошо». По окончанию они убывают по своим местам проживания, где по прибытию они становятся на учет. Будут состоять в запасе, как рядовые запаса мотострелковых войск.

Всем выпускникам вручили специальные сертификаты. Что касается военного билета, то они получат его чуть позже. С ним ребята могут продолжить путь военного. Новый поток военная школа примет 16 апреля.

Алишер Ашимов

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