Проблемы здравоохранения СКО обсудили на заседании

Передвижной медицинский комплекс привезли в СКО на летней солярке в разгар зимы. Автобус встал и до весны его невозможно было использовать. Об этом заявили на заседании, где обсудили проблемы здравоохранения региона. Их не мало. Начиная от двухмесячной очереди на МРТ, заканчивая QR-кодами, которые переносят на сайт одной из сетей общепита, а не на медорганизацию.

Коридор кардиоцентра переполнен. В очереди к аритмологу по 50-60 человек в день. Врач едва успевает всех принять. С такой проблемой обратилась руководитель ОО «Мой ребёнок» Татьяна Ковалёва.

Татьяна Ковалёва, руководитель ОО «Мой ребёнок»:

— К нему живая очередь. То есть там есть и платники, и те, кто по направлению врача. Без заключения аритмолога человек не может попасть на операцию. Я понимаю, что существует у нас кадровый голод, но почему нельзя сделать эту систему более цивилизованной, по записи.



Такое скопление людей скорее исключение, чем правило, говорит руководство кардиоблока. Просто в этот день произошло «наслоение» пациентов.

Максат Кудратуллаев, руководитель кардиологического блока многопрофильной областной больницы:

— У них есть определённый график посещения установленных электрокардиостимуляторов. Поэтому может скапливаться большое количество людей. Но ни одного пациента, который не получил консультацию аритмолога и ушёл, такого не бывает.



Но с тем, что врачей не хватает и нагрузка на них большая, руководство облздрава не спорит. Проблему в кардиологии должны решить 9 специалистов, которые сейчас обучаются в резидентуре за счёт областного бюджета. Но приступить к работе они смогут только в следующем году. Ещё одно слабое место медицины СК — оборудование. На его покупку с каждым годом средств выделяют всё больше. Однако, техника стоит очень дорого, а имеющаяся база настолько устарела, что за пару лет полностью проблему не решить. К примеру, МРТ в областной многопрофильной больнице. С его покупкой очередь должна была сократиться до месяца. Но этого не произошло.

— Здравствуйте, девушка. Можно записаться на МРТ позвоночника?

— Запись у нас на июнь месяц.

— МРТ спины платно?

— 11 апреля в воскресенье МРТ.

— А сколько стоить будет?

— Это будет 18 тысяч.

Юрий Белоног, главный врач многопрофильной областной больницы:

— Сейчас на новом аппарате, как я и обещал, мы проводим 20 исследований. В рамках ОСМС мы работаем с понедельника по субботу включительно. И один день — воскресенье мы оставляем на незастрахованных. Не платных, а не застрахованных.



Тех, кто по каким-то причинам всё ещё не вошёл в систему ОСМС, в регионе 80 тысяч. Другой вопрос, что в частных клиниках МРТ тоже есть. И там в рамках медстрахования можно пройти процедуру бесплатно. Но врачи в поликлиниках направление выписывают в областную больницу. Почему, не знает и сам главврач этого медучреждения. В итоге получается, в облбольнице очередь на 2 месяца вперед, а у частников на неделю. Но хотя бы это дорогостоящее оборудование не простаивает. В отличие от другой больницы региона.

Руслан Асылбеков, руководитель проектного офиса «Adaldyq alańy» при МЗ РК, внештатный советник министра здравоохранения РК:

— Здесь холодильник и центрифуга стоит. По документам привезли их в 2007 году. По 2021 год, 14 лет она не использовалась.



С 3 марта холодильник стали использовать для хранения вакцины от коронавируса. Центрифуга стоит без дела до сих пор. Почему её не передали лабораториям, которым это оборудование нужнее, вопрос без ответа.

До этого заседания группа посетила большинство медучреждений области. Образцовым назвали поликлинику в Булаево. «Как в сказке» и «Пример для других» — так описал её Руслан Асылбеков. Однако, есть одно «но» — благоустройство.

Руслан Асылбеков, руководитель проектного офиса «Adaldyq alańy» при МЗ РК, внештатный советник министра здравоохранения РК:

— Всё испортила дорога, которую положили. 3 метра асфальта под водой. Весной тает, мы кое-как прошли. А зимой что там?!



Нелогичная ситуация сложилась в медучреждении Уалихановского района. В арсенале неплохое стоматологическое оборудование, но рентгена нет. За снимком пациентов отправляют в областной центр или Тайыншу. Выяснилось, что за счёт бюджета купить рентген нельзя, так как для большинства услуги стоматологии платные. Но медучреждение может самостоятельно накопить около 2,5 млн тенге, тогда клиенты забудут про неудобства. К слову, аналогичная проблема сейчас в 3 поликлиниках области. Жаль, нельзя для этих целей перенаправить деньги, которые потратили на установку QR-кодов. Отсканировал, поставил оценку. Это в теории. На практике в некоторых поликлиниках и больницах эта идея стала полным провалом.

Руслан Асылбеков, руководитель проектного офиса «Adaldyq alańy» при МЗ РК, внештатный советник министра здравоохранения РК:

— QR-код «Оцените качество медицинской организации» отправляет нас на сайт «KFС». А второй QR-код «1406» фонда он вообще не работает.



Нелепая вышла ситуация. Но, приготовьтесь, есть история, которая превзошла предыдущую по абсурдности. Автобусы, которые прозвали «больница на колёсах». Они должны курсировать в сёлах и спасать жизни и здоровье североказахстанцев. Но без приключений не вышло. В одну из поликлиник компания «СарыаркаАвтоПром» привезла авто на летней солярке в разгар зимы. Естественно, автобус встал до весны. Таких безалаберных поставщиков надо наказывать, отмечает Руслан Асылбеков. В завершение встречи он призвал североказахстанцев фиксировать любые нарушения в сфере здравоохранения, в идеале записывать видео.

Айгерим Мукашева