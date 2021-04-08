Текущая эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Казахстане

Эпидемиологическая ситуация в стране на протяжении недели находится в зоне высокого риска. В регионах, где отмечается рост больных, ввели дополнительные ограничительные меры. До 63% от общей заболеваемости приходится на жителей южной столицы, Нур-Султана и Алматинской области.

Алексей Цой, министр здравоохранения РК:

— По состоянию на 7 апреля текущего года для оказания медицинской помощи больным с КВИ в республике задействованы 276 инфекционных стационаров с коечным фондом 29 189 коек. Занятость инфекционных стационаров составляет 36%, реанимационных коек — 29%. Наибольшая загруженность инфекционных коек отмечается в Нур-Султане, ЗКО, Алматинской области и г. Алматы.

Вакцинация против коронавирусной инфекции продолжается. Педагоги школ-интернатов, детских- дошкольных учреждений, студенты и люди с хроническими заболеваниями…. С апреля категория лиц расширилась. Графики составляют местные исполнительные органы. На сегодня первым компонентом привито более 200 тысяч человек. Вторую дозу получили около 80 тысяч.

Алексей Цой, министр здравоохранения РК:

— В апреле планируется охватить 23,4 % от подлежащего контингента, порядка 2 млн граждан вакцинацией. С учетом проводимых переговоров с производителями в первом полугодии в Казахстане планируется поступление более 6 млн доз вакцин, что позволит охватить 64% от подлежащего контингента.



Для учёта и проведения мониторинга вакцинированных в республике разработали антиковидный паспорт, заключил министр здравоохранения.

Анастасия Остертак