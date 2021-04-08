СК на пороге «жёлтой» зоны

Санитарные врачи региона назвали текущую эпидситуацию нестабильной и призвали жителей области не пренебрегать санитарными нормами и правилами. Носить маски, не забывать про дистанцию, не посещать мест массового скопления людей. За последние сутки в регионе стало на 16 заболевших коронавирусом больше. 7 североказахстанцев болезнь переносят с симптомами. Санврачи напоминают, на данный момент самым надёжным способом защиты является вакцинация.

Салтанат Беккожина, главный специалист отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— С 1 февраля в области начата кампания по вакцинации населения против коронавирусной инфекции с использованием вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), всего привито первым компонентом 7000 человек Из них 53% — медицинские работники, 17,4% — педагоги, 12,4% — сотрудники службы МЧС, МО, КНБ, МВД, 7,5% — полицейские, 1% — студенты, 1% — госслужащие и лица с хроническими заболеваниями. Полный курс вакцинации завершили 2411 человек, или 34,4%.

Айгерим Мукашева