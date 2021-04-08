На площадке «Кызылжар — адалдық алаңы» прошла встреча с общественностью

В рамках дорожной карты, разработанной в 2020-м, предусмотрена масштабная работа по комплексному решению экологических проблем СК. Сегодня его одной из основных проблем являются выхлопы вредных веществ в окружающую среду. Для улучшения ситуации в скором времени в регионе установят 50 котлов, работающих на биомассе. С точки зрения экологии, эффективно. По сравнению с углем, выбросы снижаются в 6-7 раз.

Адильбек Аубакиров — руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО:

— На сегодняшний день по области установлено 118 котлов. Порядка 79-ти бюджетных учреждений перевели на такие котлы, отказались от приобретение большого количества угля на сумму 247 млн тенге. Эта тенденция каждый день идет к снижению. Мы устанавливаем их не только на локальных котельных, но и на центральных. В прошлом году поставили в Есильском районе. Показывает очень хорошую эффективность. Работу эту будем продолжать.



Планируется строительство ветроэлектростанции в Айыртауском районе. Объект мощностью 50 МВт ведут в эксплуатацию в 2023-м году. Это альтернативный источник энергии. В рамках реализации дорожной карты утверждена программа по развитию зеленого пояса, озеленению и благоустройству. Так, в этом году планируется посадить саженцы на площади 850 га.

Бейбут Исманов — руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— 1-го сентября 2020-го года главой государства дано поручение о высадке свыше двух млрд деревьев по всему государству. В этой связи был разработан комплексный план. По каждому государственному лесному учреждению были разработаны свои производственные планы, согласно которых нам за пять лет необходимо произвести высадку 100 млн саженцев на площади больше 20 тыс. га. Это очень большая кропотливая работа.

Особое внимание уделили проблеме переработки ТБО. Это тоже актуальный вопрос экологической безопасности. Согласно дорожной карте, в ближайшее время в 8-ми районах северного региона будут построены минисортировочные линии. Уже разработана проектно-сметная документация.

Жаслан Садуев — и.о руководителя департамента экологии по СКО:

— В связи с тем, что сортировочные линии, отходы, которые можно использовать во вторичном использовании, они будут сортироваться и использовать. На сегодняшний день у нас в городе на полигоне «Қызылжар тазалық» имеются сортировочные линии, на которых также идет сортировка. Практически, в каждом дворе имеются экобоксы.



Кроме того, в рамках реализации дорожной карты в районах запланировали строительство канализационных сетей и очистных сооружений. Также до 2023-го будет проведена консервация рудников урановых месторождений.

Алишер Ашимов