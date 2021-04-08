Коммунальщики напоминают владельцам бизнеса о своевременной уборке снега

На улице почти две недели стоит плюсовая температура. Сугробы потихоньку тают и на тротуарах образовываются огромные лужи, через которые невозможно пройти. Надо сказать, многие предприниматели ответственно подходят к этой работе и нанимают спецтехнику. Но, есть и недобросовестные. К административной ответственности привлекли 1200 человек.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— С начала зимнего периода отдел ЖКХ совместно с отделом предпринимательства и местной полицейской службой проводили рейды по предпринимателям. Уведомляли их о том, что они обязаны убирать снег с места своей территории, также 5 метров от прилегающей территории. Хотелось еще раз напомнить предпринимателям, так как снег сейчас обильно тает.



Анастасия Остертак