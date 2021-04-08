3 тыс жителей СКО подали заявления, чтобы использовать пенсионные накопления

Копят на комфортную старость. В областном пенсионном фонде на заслуженный отдых откладывают деньги почти 361 тысяча североказахстанцев. Если объединить их финансы, то получиться ни много ни мало — более 320 млрд тенге. При этом лишь 20 из них люди могут частично взять и вложить в жилье, здоровье или бизнес.

Галия Муканова, руководитель отдела СКОФ АО «ЕНПФ»:

— На 5 апреля 2021 года по СКО было подано заявлений 3337. Из них одобрено 2350 заявлений на сумму более 5 млрд тенге. 42 заявления — в процессе обработки на сумму 92 млн тг. Общая сумма перевода на спецсчета пенсионных накоплений составляет более 2 млн тг. 945 заявлений было отказано.



Не одобрили, потому что на счетах не было определенной 7-мизначной суммы, плюс обязательной «несгораемой» части тоже не осталось. Сверх порога достаточности в областном ЕНПФ накопили средств почти 12 тысяч человек. В главных городах страны эта цифра совсем другая, впрочем, как и уровень жизни населения. Пенсионкой для улучшения жилищных условий и на лечение активнее всего пользуются в Мангыстауской области, а также в Алматы и Нур-Султане. В нашем регионе, возможно, и рады бы направить средства на эти нужды, но, пока это не представляется возможным.

Гульнар Сарсенбаева, заместитель директора департамента организации медицинской помощи МЗ РК:

— Входят такие услуги, как лечение орфанных (редких) заболеваний по перечню, определяемом уполномоченным органом в области здравоохранения, включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения. Стоматологические услуги, сюда входят, такие дорогостоящие услуги, как протезирование и имплантация зубов.



Часть пенсионных накоплений казахстанцы также могут потратить на реконструктивные и восстановительные операции. Они нужны людям после серьезных травм или болезней. Что касается переводов средств финансовым компаниям, то здесь по активности в лидерах снова столичные и алматинские вкладчики ЕНПФ. На севере страны этой возможностью пока воспользовался только один человек.

Дарьи Пышмынцевой