250 тысяч цветов высадят на городских клумбах в этом году

Новости МТРК

21:42 8 Апреля 2021

Внутри теплицы в буквальном смысле целое море различных цветов: петунии, сальвия, шафран, гайлардия. И это далеко не весь список растений, которые в скором времени украсят главные улицы Петропавловска. Первыми город преобразят петуньи. Солнцелюбивые растения отличаются неприхотливостью в уходе. Радужные цветки весенней королевы появятся на клумбах уже в начале мая. Далее за петуньей идёт многолетняя рассада. Её в этом году в городские цветники будут рассаживать впервые.

Елена Широкорядова- техник-озеленитель ТОО «Коммунхоз»:

— Мы решили попробовать вырастить многолетки. Это гайлардия, алиссум. Как они себя будут вести, еще не знаем, как их город воспримет. То, что это многолетки -это очень удобно. Мы здесь высадили их, потом высаживаем их в городе. А потом уже осенью, что-то на клумбе остается, что-то везется обратно в теплицу.

Чтобы летом яркие цветочные ковры радовали глаза прохожих, работники теплицы ежедневно ухаживают и регулярно следят за процессом развития каждой рассады. Температуру в оранжерее постоянно контролируют. Благоприятной она считается от 10 до 20 градусов.

Жанель Бисенбаева- корреспондент:

— Для развития растений важен рациональный полив. Как недостаточное, так и избыточное количество влаги одинаково вредны. В зависимости от погоды цветы орошают по-разному. В солнечные дни эти растения лучше полить два раза, а в пасмурную следует сократить до одного.

Этим летом на городских клумбах высадят 250 тысяч цветов, это порядка 10 видов. Распустятся красочные бутоны к майским праздникам.

 

 

 

 

Абай Альжанов

Читайте также

Прошел 1 год с момента введения ЧП в Казахстане
Аким области Кумар Аксакалов раскритиковал работу некоторых аграриев района М.Жумабаева
Жительница района М.Жумабаева недовольна качеством воды в родном селе
Как встречают наурыз в семье полицейских
Обследования по трем видам рака входят в пакет ОСМС
Личный приём граждан провёл руководитель Аппарата Агентства РК по противодействию коррупции Куаныш Жапаков
Общественники обсудили генплан Петропавловска
За 6 дней полицейские СК поймали 32 пьяных водителей
Почти 2 месяца назад в Петропавловске начались работы по очистке ливневой канализации и отпариванию поперечных труб.
17 марта «День истории»
Оплата налогов, не выходя из дома
Турецкие инвесторы вложили 115 млрд тенге в строительство больницы в СКО