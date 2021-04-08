250 тысяч цветов высадят на городских клумбах в этом году

Внутри теплицы в буквальном смысле целое море различных цветов: петунии, сальвия, шафран, гайлардия. И это далеко не весь список растений, которые в скором времени украсят главные улицы Петропавловска. Первыми город преобразят петуньи. Солнцелюбивые растения отличаются неприхотливостью в уходе. Радужные цветки весенней королевы появятся на клумбах уже в начале мая. Далее за петуньей идёт многолетняя рассада. Её в этом году в городские цветники будут рассаживать впервые.

Елена Широкорядова- техник-озеленитель ТОО «Коммунхоз»:

— Мы решили попробовать вырастить многолетки. Это гайлардия, алиссум. Как они себя будут вести, еще не знаем, как их город воспримет. То, что это многолетки -это очень удобно. Мы здесь высадили их, потом высаживаем их в городе. А потом уже осенью, что-то на клумбе остается, что-то везется обратно в теплицу.



Чтобы летом яркие цветочные ковры радовали глаза прохожих, работники теплицы ежедневно ухаживают и регулярно следят за процессом развития каждой рассады. Температуру в оранжерее постоянно контролируют. Благоприятной она считается от 10 до 20 градусов.



Жанель Бисенбаева- корреспондент:

— Для развития растений важен рациональный полив. Как недостаточное, так и избыточное количество влаги одинаково вредны. В зависимости от погоды цветы орошают по-разному. В солнечные дни эти растения лучше полить два раза, а в пасмурную следует сократить до одного.



Этим летом на городских клумбах высадят 250 тысяч цветов, это порядка 10 видов. Распустятся красочные бутоны к майским праздникам.

Абай Альжанов