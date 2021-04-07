Свыше килограмма синтетических наркотиков изъяли полицейские за три месяца

За три месяца полицейские региона изъяли свыше 25 кг наркотиков, 4% из которых — синтетические. Чаще всего, наркоторговцы предлагают свои услуги через интернет, а продукцию предоставляют в виде «закладок». Стражи порядка рассказали, что делать и куда обращаться жителям региона, если они столкнулись с наркокурьерами или нашли тайник с губительным веществом.

Вот такие «закладки» для нарушителей — удобный и достаточно прибыльный бизнес. Торговля, как правило, осуществляется бесконтактным способом, посредством социальных сетей. Купить такое «зелье» желающим не составит труда, главное знать — где «поставщик» оставит очередную закладку.

Рахат Нурахметов — начальник отдела по противодействию наркопреступности управления полиции г.Петропавловска:



— В середине февраля в результате оперативных мероприятий по подозрению в незаконном обращении с наркотиками в особо крупном размере задержан 19-летний житель Акмолинской области. В ходе проведения следственных действий было изъято 30 закладок, на которые указывал задержанный, с кристаллообразным веществом общим весом 41,49 гр. Также с места проживания было изъято 82,15 гр. аналогичных веществ в 23 свёртках.



Таким образом, с начала года борцы с наркотиками задержали 29 человек, двоих из них, как «закладчиков», привлекли к уголовной ответственности. Полицейские в случае подозрительной активности тех или иных лиц просят жителей обращаться по номерам телефонов, указанных на экране.

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Жанель Бисенбаева