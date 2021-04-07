Спасатели отправились в районы для помощи в борьбе с паводком

Спасение утопающих — дело рук специализированных подразделений. Бригада спасателей из 40 человек отправилась в Айыртауский и район им. Г. Мусрепова, чтобы усилить борьбу с предстоящим стихийным бедствием. В распоряжении группировки — арсенал высокопроходимой техники, а также мотопопмы и металлические лодки.

Рюкзаки собраны, техника в полной готовности. С минуты на минуту спасатели отправятся на борьбу с большой водой в районы области. Кайрат Самаев с личным составом направляется в один из самых дальних — имени Г. Мусрепова. В распоряжении спасательной службы различный арсенал технических средств — высокопроходимые машины, мотопомпы и металлические лодки. Последние берут с собой, чтобы подрывать лед и, таким образом, предотвратить заторы на реках.

Кайрат Самаев — руководитель-спасатель водолазно-спасательного отдела ДЧС СКО:

— Подвозили сапёров, они минировали лёд. У металлической лодки проходимость по льду устойчивая. В прошлом году еще использовали «трекол» для замера толщины снежного покрова.

Эта техника может понадобиться там, где не сможет проехать любая-другая высокопроходимая машина. Так что спасатели готовы идти, что называется, «хоть в огонь, хоть в воду». Всего в борьбу с талой водой направили 40 человек и больше 10 единиц техники. В случае ухудшения обстановки группировку усилят.

Мурат Кангужинов, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Направляется состав в Айыртауский и район им. Г. Мусрепова для проведения противопаводковых мероприятий. Данная группировка будет проводить работу в селах Рузаевке, Чистополье, Константиновке и Гусаковке. Это там, где у нас протекают малые реки- Аканбарак и другие.

Спасательный отряд дополнят бригадами районных подразделений. Бороться с паводком будут то тех пор, пока угроза наводнения полностью не исчезнет. Такую же группу в скором времени направят и в Тимирязевский район.

Жанель Бисенбаевой