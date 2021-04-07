Что изменится в АПК благодаря комплексному плану развития СКО

52 молочные фермы, 3 откормочные площадки и 2 птицефабрики построят в СК в ближайшие 5 лет. Эти и десяток других проектов реализуют в рамках комплексного плана развития региона. Благодаря ему наша область получит колоссальную финансовую поддержку из республиканского бюджета. 500 млрд тенге на 5 лет.

Еркебулан Мамбетов, генеральный директор КТ «Мамбетов и К»:



— Сельскохозяйственный бизнес часто сравнивают с велосипедом. Как только перестаешь крутить педали, либо падаешь, либо тебя обгоняют.



Крутить педали, а именно обновлять технику, закупать скот, расширять ферму, нужно постоянно. Всем этим пунктам внимание уделили в комплексном плане развития СК на ближайшие пять лет. Он, по мнению Еркебулана Мамбетова, даст значительный импульс развитию экономики региона.

За 5 лет в СКО планируют построить:

— 52 молочно-товарные фермы общей мощностью почти 30 тысяч голов;

— 3 откормочные площадки;

— 2 птицефабрики;

— комбикормовый завод;

— тепличный комплекс;

— маслопрессовый и маслоэкстракционный заводы;

— завод по производству полуфабрикатов.



Благодаря финансированию в рамках комплексного плана переработка масличных культур в нашем регионе вырастет с 14% до 30. Быстрыми темпами развиваться будет и животноводство. Загрузку молокоперерабатывающих предприятий увеличат до 92%. Заниматься животноводством выгодно. КТ «Мамбетов и К» в ноябре 2019 года запустило молочный комплекс. Сейчас уже вышли на полную проектную мощность — свыше 20 литров даёт каждая бурёнка.

Еркебулан Мамбетов, генеральный директор КТ «Мамбетов и К»:



— Постоянное поступление финансовых средств, порядка 50 млн тенге ежемесячно поступает «живых» денег. Это сегодня наши оборотные средства. Это позволило нам планомерно обновлять машинно-тракторный парк. На эту посевную уже собираем посевной комплекс, культиваторы, другую технику обновляем.



Новая ферма обеспечила стабильной работой 46 человек. Кроме того, ещё десяток людей участвуют в заготовке кормов и обслуживании фермы. Животноводство обеспечивает сельчан стабильным заработком круглый год. За пять лет производительность труда в регионе увеличат в 2,5 раза, создадут свыше 1,5 тысячи рабочих мест. Главное, чтобы было кому трудиться. Не секрет, что люди уезжают из сёл с низким уровнем жизни. Комплексный план должен помочь решить проблемы с инфраструктурой в перспективных сёлах.

Еркебулан Мамбетов, генеральный директор КТ «Мамбетов и К»:



— Вопросы по дорогам у нас решены, по водообеспечению по селу Минкесер решены, есть вопросы по селу Бексеит. Мы сегодня задумываемся о подключении к центральному теплоснабжению наших сельских домов. В этом нам поможет Комплексный план. Я думаю, с его реализацией все наши планы осуществятся.



Что касается дорог, до 2025 года в рамках комплексного плана отремонтируют и реконструируют порядка 2100 км дорог местного значения. Таким образом, в хорошее и удовлетворительное состояние в области доведут до 98% полотна.

Айгерим Мукашева