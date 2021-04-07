Борцы с коррупцией обсудили создание «чёрного списка» для подрядчиков

Создать «чёрный список» подрядчиков. Такое предложение поступило от борцов с коррупцией на встрече с заместителем акима области Иваном Турковым. Кроме того, специалисты ведомства предложили включать в договоры о ремонте дорог услугу технадзора. Сейчас экспертизу полотна проводят за счет государства, что не всегда приносит должного результата.

Некачественный ремонт, халатность технадзора, разрушение асфальта большегрузами. Эти распространенные нарушения неоднократно выявляют борцы с коррупцией в сфере дорожного строительства. Пример тому, известная в кавычках компания «Казфортис». Подрядчик не оправдал никаких ожиданий. В 2020-ом фирма обязалась привести в порядок дороги к селам Кайраноколь Жамбылского и Заградовке Есильского районов. В результате — многочисленные дефекты, долгие судебные разбирательства, а хорошего асфальта как не было, так и нет.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя антикоррупционной службы СКО:

— Время на предупреждения прошло. Достаточно профилактических мер провели. В этом году в законную силу вступили изменения. За непринятие мер по противодействию коррупции мы будем привлекать руководителей местных исполнительных органов. Управление пассажирского транспорта и автодорог обращает внимание на гарантийный срок, письма. Однако, так быть не должно.



И такая история повторяется из года в год. Многие подрядчики халатно выполняют обязательства, экономят на всём, а когда дело доходит до суда, меняют название фирмы. Выходит так, что остаются безнаказанными, наносят ущерб государству, при этом продолжают участвовать в тендерах. Статистика показывает, в СК за 3 года ни одно предриятие не включили в реестр недобросовестных подрядчиков. Это касается и тех, кто проверяет выполнимые работы.

Жолдыбай Тентеков, директор филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО:



— Выполнили 192 выезда выборочного контроля. Отобрали 228 проб дорожно-строительных материалов. Выявлены 205 замечаний, в том числе 87 грубых, 36 значительных.



Участники совещания заявили о необходимости проработать вопрос, касающийся ремонта дорожного полотна в регионе. Борцы с коррупцией предлагают создать «чёрный список» подрядчиков. Также поступило предложение — при заключении договоров в стоимость работ включать оплату технадзорам. Заместитель главы региона Иван Турков поддержал инициативу.

Иван Турков, заместитель акима СКО:

— Сотрудники управления не могут все время находиться на участках дорог, ведь в области есть дороги на расстоянии 500 километров от областного центра.Вся надежда ложится на технадзоры, которые мы нанимаем на бюджетные деньги, а в ответ мы не получаем качественную работу. Нужно провести совещание, выбрать все проблемные моменты, участки по прошлому году и сделать обширный анализ. Действительно, составить «черный список» тех людей, с которыми не стоит заключать договоры.



В области насчитывается почти 9 тысяч километров дорожного полотна. В прошлом году привели в порядок 854 километра, почти 10%. На эти цели в сферу направили 27 миллиардов тенге. Масштабные строительные работы продолжатся и в текущем году.

Жанель Бисенбаева