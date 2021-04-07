Более 30 тысяч доз вакцины «спутник V» до конца месяца привезут и поставят в североказахстанские учреждения здравоохранения.

COVID-19: Казахстан

20:34 7 Апреля 2021

Об этом сообщил заместитель руководителя профильного ведомства Нурлан Айманов.

Он отметил, что старт кампании по вакцинации на севере страны был не самым удачным. Первая партия уколов здоровья разошлась не так быстро, как планировалось. Но после обращения главы государства к жителям страны ситуация в регионе сильно изменилась. Сейчас первый компонент вакцины получили 7 тысяч североказахстанцев, второй — чуть больше 2 тысяч. Со временем в области станет больше прививочных кабинетов, а также начнут работать специальные передвижные пункты, чтобы прививать сразу целые коллективы. Но пока это только в планах. Напомню, что прививочные кабинеты работают с 8 утра до 6 вечера. На два часа дольше длится запись в них.

Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:

— Управление здравоохранения заявляет, что мы никому не отказываем в вакцинации, сфера и возраст не важны. Главная задача записаться, либо через регистратуры, можно также через приложения. Главное, чтобы вы оставили правильные ФИО, дату рождения, телефон. По этому телефону вам будут звонить.

Дарья Пышмынцева

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