Юные читатели встретились с авторами детских книг

С писателями на чистоту. В областной детско-юношеской библиотеке им. Г.Мусрепова прошла встреча с авторами книг для юных читателей. Мероприятие провели в рамках года поддержки детского чтения. Ребята побеседовали с писательницами, узнали о том, как те начинали свой творческий путь.

Если для собравшихся здесь ребятишек — это добрый стишок с непринужденным сюжетом, то для Клавдии Чепурко- самый прекрасный этап жизни. На написание этих строчек, а в дальнейшем и издания сборника писательницу вдохновило рождение внука Алёши. Имя, на тот момент еще младенца, теперь красуется на обложке первой книги Клавдии.

Клавдия Чепурко- детская писательница:



— Я посмотрела на жизнь глазами младенца. И стихи стали рождаться от его имени. Постепенно ребёнок рос, появлялись новые стихи. На выпуск книги повлияли дети, это была их идея. Они подтолкнули и помогали в оформлении книг.

На творчество Ольги Хухловой, также повлияло рождение ребёнка. Только уже здесь главной музой для писательницы стала её дочь. Забавные моменты из жизни девочки сегодня отражаются на листах её книг. Так, за 20 лет женщина издала 4 сборника стихотворений.

Ольга Хухлова- детская писательница:



— «Симулянт света»- это книга, посвященная моей дочери, которая была маленькой и не хотела кушать. Притворилась, что она больна, но самом деле была здорова. Так и родилось это стихотворение.

Вместе с новыми в областную детско-юношескую библиотеку им.Г.Мусрепова пришли и постоянные гости. Сокровищницу многие ребята посещают ежедневно: ходят на различные кружки, мероприятия, читают книжки. Как оказалось, большинство юных читателей уже знакомы с творчеством авторов. Встретиться с ними они мечтали давно.

— Мне понравился сборник «Алёшенька». Я его читала в 7 лет. Мне его мама читала, там рассказывали как он ходит в садик, его рождение.

— Мне очень понравилась встреча. Было очень весело. здесь много произошло интересного. Книги очень хорошие, я бы их прочитал.



— Эти книги я еще не читала, но мне очень интересно прочитать, посмотреть, что там внутри, взять на дом.

Взять домой, и прочитать книги этих авторов всё же удастся. Писательницы в знак благодарности подарили библиотеке свои произведения.



Жанель Бисенбаева