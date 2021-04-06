В учреждении ЕС 164/3 готовятся к приходу большой воды

Готовятся к приходу большой воды. Команда МТРК побывала в учреждении ЕС 164/3. Чтобы встретить паводок во всеоружии, там сейчас проводят профилактические мероприятия. В колонии уже сделали необходимый запас лекарств, средств первой необходимости и продуктов.

Ровные ряды мешков с инертным материалом. С их помощью во время паводка можно соорудить искусственную дамбу. Из-за капризов весны сотрудники и осуждённые учреждения ЕС 164/3 уже не раз возводили плотину. На вид несложная конструкция помогает задержать большую воду и не дать ей затопить территорию мужской колонии.

Александр Кочкин, заместитель начальника ДУИС по СКО:



— С конца апреля начинается подтопление территории подъездных путей к поселку Заречный, и дорога открывается примерно в 20-25 числах мая. На этот период мы максимально подготавливаем наше учреждение для нормального функционирования в период паводка. Чтобы в нём ни в чем не нуждались, весь контингент был обеспечен.

К тому, что вода всё — таки может попасть на территорию учреждения, здесь готовы. Откачивать её будут с помощью вот такой помпы, аналогичная система встроена в пожарную машину, которая находится на балансе колонии. Когда Заречный топит, её используют, чтобы оперативно ликвидировать ЧС в посёлке. Получить помощь с «большой земли» в нём становится сложнее. Лекарствами, предметами первой необходимости и продуктами в учреждении ЕС 164-/3 на период паводка уже запаслись.

Самат Рахметов, заместитель начальника учреждения ЕС 164/3 ДУИС по СКО:



— Здесь, в принципе, в период паводка дорога от учреждения до склада не подтопляется. Как показывает история, в 2017-м году подтопление происходило вокруг поселка Заречный. У нас есть также еще овощехранилище, которое находится в низине, и в период паводка мы обычно овощи все переносим на возвышенность.

Продовольственный запас здесь сделали на 2 месяца. Его хватит, чтобы накормить больше 400 осуждённых. С приходом большой воды они рискуют остаться без свиданий с родными и близкими. Этот момент в колонии тоже учли. В качестве альтернативы — онлайн — встречи. Их в учреждениях департамента уголовно-исполнительной системы уже практиковали во время жёсткого карантина.

Дарья Пышмынцева