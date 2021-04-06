6 апреля свой профессиональный праздник отмечают следователи СК

В честь него начальник областного ДП Марат Тулебаев поощрил некоторых сотрудников элитного подразделения. Всего в регионе служат 122 следователя.

Ценные подарки в праздничный день вручили ветеранам. Несколько молодых сотрудников получили благодарственные письма. Это следователь из Петропавловска, а также сотрудник отдела полиции Айыртауского района. Не остались без внимания и леди в погонах. Под аплодисменты коллег специальные звания «подполковник полиции» вручили Асель Даркеевой и Алие Ешпеновой.

Алия Ешпенова — старший следователь управления полиции г.Петропавловска:

— С 2006 года работаю в органах следствия. Начинала в первом отделе полиции следователем. Расследовала преступления против собственности. Кроме первого отдела работала в городском управлении полиции, также в департаменте полиции, в управлении по борьбе с наркобизнесом. Хотелось бы поздравить всех своих коллег, пожелать им легких дел.

Дарья Пышмынцева