В селе Тепличном Кызылжарского района готовятся к предстоящему паводку

Гул спецтехники не умолкает с утра до ночи. Укреплять защитную насыпь вокруг Тепличного начали в феврале. Противопаводковая работа на контроле спасателей и местных исполнительных органов. Протяженность вала превысит 1,5 километра. Его высота 3 метра, ширина — 6. Сооружение, уверяют специалисты, не даст просочиться талым водам. Потому жители населенного пункта могут быть спокойными. В селе проживает почти 800 человек. Здесь насчитывается 262 дома.

Аслан Ахметжанов, начальник отдела ЧС Кызылжарского района:

— Тепличное считается наиболее паводкоопасным населенным пунктом в Кызылжарском районе. Для защиты села ведем усиление защитного вала. В прошлом году укрепляли 950 метров. Ширина у основания была 3 метра, высота- 1 метра. В этом году вал стал качественнее в 2 раза.

Осадков этой зимой выпало много. Кызылжарский район в числе тех, кто находится в зоне риска. Подтоплению талыми водами подвержены 15 сёл. Для борьбы со стихией наготове 144 единицы спецтехники и больше 6 тысяч кубометров инертного материала. Параллельно с укреплением защитных валов идёт и уборка снега. Вывезли уже порядка 110 тысяч кубометров.

Ахметхан Тобулбаев, главный инспектор по мобилизационной подготовке, территориальной обороне и гражданской защите аппарата акима Кызылжарского района:

— Данная работа проводится ежедневно в противопаводковом штабе района. Осуществляется мониторинг текущей ситуации. Туда стекается информация, которая передается акимам сельских округов, которые принимают определенные меры для отвода талых вод.

В Кызылжарском районе готовы и к наихудшему сценарию развития событий. Здесь заранее создали 13 эвакуационных пунктов, которые могут принять до 5200 человек. В каждом имеется все самое необходимое: от запасов продовольствия до медикаментов. Если говорить про всю область, то по последним данным, под угрозой подтопления находятся 79 населенных пунктов

Абай Альжанов