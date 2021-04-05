В Казахстане ожидается нашествие саранчи

Новости МТРК

21:37 5 Апреля 2021

Для обработки территории планируется привлечь порядка 180 единиц специальной опрыскивающей техники. Среди них — 150 наземных опрыскивателей, 12 самолетов, 13 единиц судов сверхлегкой авиации и восемь аэрозольных газогенераторов. Что касается химической обработки в регионах, то она будет начата по мере выявления очагов распространения саранчовых вредителей. В этом году планируется обследовать порядка 38 млн га земли с привлечением 524 единицы автотранспорта и 1230 обследователей с использованием GPS навигаторов. Также в приграничных регионах готовятся совместные обследования с Россией, Китаем и Узбекистаном. Тем временем, в южных регионах страны уже начались такие работы. Весеннее обследование позволит определить состояние перезимовавших саранчовых кубышек и спрогнозировать ситуацию для проведения химической обработки в подтвержденных площадях.

 

 

Алишер Ашимов

 

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