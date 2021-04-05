Общественники обсудили генплан Петропавловска

При проектировании генплана города было сделано немало замечаний, говорит руководитель управления строительства Серик Мухамадиев. Касались они пояснительной записки, которая раскрыла не все подробности документа. Как оказалось, из 21 схемы генплана в свободном доступе только 2. Это и вызвало немало вопросов со стороны горожан.

Серик Мухамадиев, руководитель управления строительства СКО:

— Была проведена очная встреча на базе НПА один раз. В основном, работа шла удаленно, наверное и поэтому документ вышел сыроватым. Вопросов было задано 34. Все эти вопросы были обсуждены.

Говорили на совете и о парковочных местах. Количество автомобилей с каждый годом становится всё больше, только вот размещать их негде. Владельцам не остаётся ничего, как оккупировать дворы многоэтажек, что приносит существенные неудобства жильцам.

Сауле Ералина — главный архитектор генерального плана г.Петропавловска:

— Согласно генплану разрабатывается схема транспорта и улично-дорожной сети. Наши специалисты рассчитали весь поток автомобилей, согласно с этим сделали прогнозные расчеты по очередям. В том числе и естественные парковки.

Но для того, чтобы построить новые паркинги, необходимо снести старые гаражи, отметили специалисты. Тут мнения общественников разошлись. Одни такое предложение одобрили, были и те, кто высказывал свое недовольство. Зато предложения специалистов по озеленению поддержали единогласно.

Сауле Ералина — главный архитектор генерального плана г.Петропавловска:

— В генплане огромный раздел «природно-экологический каркас», проводился анализ озеленения. Проделана большая работа.



Согласно проекту до 2035 года ожидается настоящий строительный бум. Также специалисты прогнозируют прирост населения. По их данным, в ближайшие 14 лет количество жителей может превысить 250 тысяч человек. Для этого необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию более 300 тысяч квадратных метров жилья. Проект генплана Петропавловска после обсуждений направят в маслихат.

Жанель Бисенбаева