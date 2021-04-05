Каким будет апрель

Увидеть теплую погоду в начале первой декады североказахстанцам не удалось. Однако, по-настоящему весенняя пора уже не за горами. По прогнозам синоптиков, на этой неделе днем ожидается повышение температуры от 5 до 10 градусов. Вторая декада, своим теплом жителей региона также не обделит.

Гульзат Газизова, начальник отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Предполагается повышение температуры воздуха ночью до 1…6 тепла, днем до 13…18 тепла, на севере области 8 тепла. Затем ожидается понижение температуры воздуха ночью до 2…7 мороза, днем до 3…9 тепла, на юге области 11 тепла. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха.

А еще в начале второй декады синоптики прогнозируют дождь со снегом и гололед. Что касается третьей декады, то нас ожидает колебание температуры воздуха, ночью от 4…9 градусов тепла до минус 3-х, а днем от 16 до 23 градусов.

Гульзат Газизова, начальник отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В самом конце декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до -1+4, днем до 13…18, на севере области 10 тепла.

Осадков в апреле ожидается больше нормы, она составит 17-27 мм. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. В середине месяца возможен туман.

Алишер Ашимов — корреспондент:

— И не много из истории. Самым теплым апрель был в 1982-м году. Столбик термометра поднялся до 31 градуса. А самым холодным — в 1963-м. Тогда температура опустилась до минуса 26-ти.

Алишер Ашимов