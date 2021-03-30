Почти 2 месяца назад в Петропавловске начались работы по очистке ливневой канализации и отпариванию поперечных труб.

Это Рабочий поселок, улица Панфилова. Здесь вот уже несколько дней коммунальщики активно готовятся к прогнозируемому паводку. А именно приводят в порядок ливневые канализации. Очищают их от снега, мусора и отходов, занимаются и, так называемым, отпариванием поперечных труб.

Михаил Кузнецов:

— Просто вот некоторые неблагонадежные жители выливают сюда воду, а она замерзает, работники потом день и ночь паром и горячей водой распаривают.

Если этого не делать, то риск того, что близлежащие дворы во время паводка будут затоплены, возрастает. Поэтому подготовка к большой воде, это не только ответственность соответствующих служб, но и самих граждан. У североказахстанцев, которые зимой активно вывозили снег со своих территорий, шансов, не стать жертвами паводка, больше. К ним относится и Манас Сыздыков.

Манас Сыздыков, житель г. Петропавловска:

— Мы с семьей в Рабочем живем уже 2-й год. Ни в первый год, ни сейчас, нас не топит, да и не затопит. Зимой мы то и дело вывозили снег со двора. К тому же, неоднократно на нашей улице его убирали коммунальные службы. Сейчас вот чистят ливневки. Техника работает и днем, и ночью. Что сказать, молодцы.

То, что техника работает круглосуточно, подтверждают и сами коммунальщики. Очищать открытую ливневую сеть они начали почти 2 месяца назад. Сейчас привели в порядок ее в центре города и на окраинах, за исключением нескольких улица Рабочего поселка. Еще пару-тройку дней и здесь тоже будет все готово, говорят специалисты.

Павел Булаев, директор КГП «Очистные, водоотводные и водопропускнфе сооружения»:

— В данный момент задействованы 5 бригад, это 50 человек и 12 единиц техники. Также параллельно ведется откачка с улиц города, где задействовали 10 экипажей, то есть с момента поступления заявки, мы максимально в короткий срок пытаемся выполнить ее с 3 диспетчерскими службами.



Всего же общая протяженность ливневой сети областного центра составляет 185 км, из них 90 — открытого типа.

Анжелика Сычёва