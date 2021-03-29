В Петропавловске прошло первенство области по баскетболу

Идет борьба за третье место. Играют команды девушек Мамлютского и Жамбылского районов. Участницы показывают неплохую игру, ни одна сторона не собирается отступать. Но, всё же жамбылцы вырвались вперед и одержали победу.

Виктория Семёнова, капитан команды Жамбылского района:

— Очень приятные впечатления от игр. Соперники сильные. Было очень интересно играть, была интрига во время игры. Я рада успехам нашей команды, есть куда стремится. Третье — это, конечно, не первое. Но, хоть какая-то награда для нас и стремление идти дальше.

Девушки выиграли со счетом 27-11. 2-е место заняли тайыншинцы, а победителями соревнований стали спортсменки из ДЮСШ «Барс». Всего в соревнованиях участвовали 175 ребят. 9 команд мальчиков и 8 девочек.

Серикбай Сулейменов-руководитель сектора по организации массовой работы спортивного центра СКО:

— За 3 дня соревнований добились хороших успехов, особенно городские ДЮСШ. Видна хорошая подготовка. 1-2 место заняли обе команды из ДЮСШ. И 3 место среди мальчиков заняли команда Тайыншинского района.

Победителей наградили кубками и медалями. Спортсмены , показавшие хорошие результаты на соревнованиях, попадут в сборную региона.

Анастасия Остертак