Коммунальщики и полицейские напоминают предпринимателям о своевременной уборке снега

Почти 90 тысяч тенге. Такой штраф грозит владельцам бизнеса, которые не занимаются вывозом снега со своей территорий. С начала зимнего сезона местные власти города и полицейские проводят обходы по субъектам предпринимательства. За это время к административной ответственности привлекли 59 бизнесменов.

Ежедневно полицейские и коммунальщики напоминают предпринимателям о необходимости чистить снег с частных территорий и крыш зданий. Если своевременно не убирать сугробы, то при таянии есть угроза подтопления. С начала зимнего сезона разъяснительную работу провели с 200 (двумястами) предпринимателями.

Канат Жумабаев, начальник первого отдела полиции УП г.Петропавловска:



— руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. 1.19 Данные нарушения нами проверяются в течение 10 дней. Повторно проводятся проверки. Если руководители не исправляют недочёт, то оформляется штраф. Для физических лиц- 15 МРП, для юридических- 30.

Эта зима принесла в регион огромное количество осадков. В городскеом отделе ЖКХ убедительно просят население и предпринимателей не забывать об уборке снега с прилегающих территорий.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— У нас начались противопаводковые мероприятия. В микрорайонах Подгора, Рабочий посёлок, Борки, Копай активно вывозим снег. Работы проводятся ежедневно днем и ночью.



Параллельно с вывозом снега коммунальщики очищают ливневки.

Абай Альжанов