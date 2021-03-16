За два дня акции «Безнадзорник» в ЛОП на станции Петропавловск доставили 5 несовершеннолетних

Правоохранительные органы, Дети/молодежь

23:23 16 Марта 2021

С 15 по 17 марта линейные полицейские на станции Петропавловск проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Безнадзорник».

В рамках которого они посещают школы, где рассказывают учащимся о правилах безопасности в период каникул на вокзале и железнодорожных путях. За два дня акции в линейный отдел полиции стражи порядка доставили пятерых детей. Среди них есть факт нахождения несовершеннолетнего в ночное время без законного представителя. В онтошении родителя составлен административный протокол.

Улжан Жоракулова — старший инспектор ювенальной полиции ЛОП на станции Петропавловск:

— На участке линейного отдела полиции на станции Петропавловск проводится ОПМ. Такие, как «Безнадзорник», «Правопорядок», «Кару», «Транзит» по линии с наркобизнесом. У нас идет беседа с населением. Начиная со школы, так как дети являются подрастающим поколением. Мы прививаем их к образованию, разъясняем правила безопасности в общественных местах и на ж/д путях. В связи с этим прошу родителей уделять большое внимание детям, чтобы не было плачевных ситуаций.

 

Алишер Ашимов

 

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