В областной филармонии им. Ақана сері прошел концерт, посвященный Наурыз мейрамы

«Праздничный букет мелодий». Под таким названием прошел концерт в областной филармонии им. Ақана сері, посвященный Наурыз мейрамы. На вечере артисты исполнили около 20 произведений.

— Не хватало. За время карантина очень сильно не хватало. Я долго этого ждала, чтобы посмотреть, как моя подруга будет здесь выступать. Вообще, я в первый раз присутствую на концертах. Все время работаем, некогда. Сегодня решили с подругой выделить время концерту. Все- таки предпраздничное настроение.

Полны сил и рады долгожданной встрече со зрителем. После длительного карантина артисты областной филармонии вышли на сцену. И несмотря на то, что зал был неполный, артисты рады видеть гостей. Это дает им стимул еще лучше стараться для своих зрителей.

Асхат Таушев — солист областной филармонии имени Ақан сері:

— Большое волнение, мы этого ждали. Многое время готовились к этим концертам. Я думаю, зритель останется довольным и уйдет радостным. Концерт организуется в преддверии празднования Наурыз мейрамы. Сегодняшний оркестр и солисты областной филармонии подготовили данное мероприятие.



В программе концерта прозвучали щедевры классической музыки, хиты мировой эстрады. Также, солисты областной филармонии представили публике песни на стихи великих поэтов. Таких, как Мукагали Макатаев и Абай Кунанбаев. Местные артисты подготовили для североказахстанцев другие сюрпризы.

Мухит Ахметов — солист областной филармонии им. Ақан сері:

— Март полон праздниками. Поэтому, в ближайшие дни мы планируем организовать концерт «Алтыбақан аясында». Затем состоится вечер «Наурыз думан», посвященный главному празднику страны. Хочу поздравить всех североказахстанцев с этим замечательным праздником. Счастья, мира и тепла вам.



Сегодня в концертной программе солисты исполнили около 20-ти произведений. Это уже четвертый концерт с момента снятия карантина.

Алишер Ашимов