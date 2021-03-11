380 тысяч тонн льготного дизельного топлива получат аграрии в 2021 году. График его поставки для проведения весенне-полевых работ утвердили в министерстве энергетики и сельского хозяйства.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, цена на топливо для сельхозпроизводителей составит около 170 тенге за литр. Это на 13% ниже розничной цены чем на автозаправочных станциях.

Асет Магауов- вице-министр энергетики РК:

— Отгрузка дизельного топлива с НПЗ для сельхозтоваропроизводителей осуществляется на приоритетной основе. При этом контроль и мониторинг отгрузок осуществляются ежесуточно. По состоянию на 9 марта текущего года отгружено 11,3 тысяч тонн.

Жанель Бисенбаева