В СКО слабо развито племенное овцеводство

Самый быстрый прирост по весу и высокое качество мяса. Эдильбаевская порода выведена в казахстанских степях около двух веков назад. А сейчас славится далеко за пределами нашей страны. Выносливые и неприхотливые. Легко переносят сильную жару и суровый мороз. Идеально для казахстанского климата.

Данияр Жантлеуов, заведующий отделом животноводства СК научно-исследовательского института сельского хозяйства:

— В планах института тиражирование этой породы. Планируем создать 2-3 линии лучших баранопроизводителей. Затем это потомство тиражировать в нашей области. Хотим, чтобы другие хозяйства тоже заинтересовались этой породой и выращивали.

А в регионе развивалось племенное овцеводство. Этим в СК мало кто занимается. И зря, считают в исследовательском институте. Ведь помимо мяса бараны дают шкуру и шерсть. Последняя у эдильбаевской породы очень мягкая и качественная. Для развития племенного овцеводства НИИ направил свои идеи в министерство сельского хозяйства.

Данияр Жантлеуов, заведующий отделом животноводства СК научно-исследовательского института сельского хозяйства:

— Мы подали 2 заявки на участие в программах по селекции и технологии по овцеводству. Планируем проводить работы в хозяйстве «Екпин» в Жамбылском районе.

Сама программа — пока секретна. Но нам удалось узнать, что благодаря технологии учёных прирост в живом весе одной овцы достигнет 10-15%. Кроме того, нарастить поголовье можно в короткий срок. Трёх лет хватит, чтобы значительно увеличить численность.

Айгерим Мукашева