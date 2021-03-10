В Кызылжарском районе не могут решить проблему с несанкционированной свалкой

Облака, леса и поля. И вот на фоне этой живописной картины… свалка. Видеть подобное для жителей Кызылжарского района — дело обыденное. Они уже привыкли. Если бы эти залежи мусора увидел какой-нибудь бельгиец или норвежец, реакция была бы другой. Не стали бы в странах Европы мириться с существованием стихийных свалок. Тем временем, на севере Казахстана в самом близком к Петропавловску районе избавляться от несанкционированного полигона бытовых отходов рядом с селом Байтерек почему-то не спешат.

Жаслан Садуев, заместитель руководителя департамента экологии по СКО:

— Проблема существует давно с 2017 года. Ранее тоже проводились проверки в отношении акимата сельского округа, так же были неоднократно приняты меры. Более того, мы по неисполнению предписания, выданного департаментом, обращались в суд. Однако, суд не привлек должностное лицо, на тот момент действующего акима сельского округа, к ответственности в виду отсутствия его вины.



После того, как к «мусорному» вопросу в 2020 подключились борцы с коррупцией, аким Бесколького сельского округа, говорит Жаслан Садуев, понёс административную ответственность. Вот только проблему с незаконной свалкой в районе это никак не решит. Зловонный и вредный для экологии области воз и ныне там. Когда больной для Кызылжарского района вопрос сдвинется с мертвой точки, непонятно. Там подготовили проект, чтобы превратить свалку в полигон твердых бытовых отходов, который госэкспертиза забраковала. А позже выяснилось, что его там вовсе делать нельзя.

Кайсар Амирин, руководитель отдела строительства, ЖКХ и пассажирского транспорта Кызылжарского района:

— По нормативам к населенному пункту земельный участок под ТБО не должны размещаться ближе полукилометра. С лесфондом тоже связано нарушение. И река Ишим близко расположена. Кроме того, после падения авиалайнера в Алматы в 15 км от аэпопорта должны полигоны ТБО располагаться.

В 2020-м в северном регионе выявили почти 600 незаконных свалок. Легальных полигонов в области 15. Посовещавшись, участники встречи на площадке проектного офиса «Qyzyljar — Adaldyq alańy» пришли к выводу, что в случае с Кызылжарским районом, свалку у Байтерека руками бизнесменов можно превратить в площадку для сортировки и переработки мусора. Но, сделать это будет сложно, считает исполняющий обязанности акима Бесколького сельского округа.

Алексей Юргель, и.о. акима Бесколького сельского округа:

— Провести работу с компаниями, те, которые изъявят желание брать разделенный мусор, потом в дальнейшем организовать переработку этого мусора. Надо искать партнеров, проводить работу с предпринимателями.



Впрочем, как и с населением района, которому, по мнению Алексея Юргеля, пока проще оставить свой мусор на незаконной свалке, чем аккуратно сортировать его дома и утилизировать в соответствии с правилами, заботясь о планете.

Дарья Пышмынцева