Сельхозтоваропроизводители СКО могут застраховать свой скот и землю

Надежная защита государства от неприятных сюрпризов. У сельхозтоваропроизводителей СКО еще есть время, чтобы застраховать свой скот и землю.

Так работники полей могут, если не остаться в плюсе, то, во всяком случае не уйти в минус, при засухе посевных площадей или, напротив, при избытке влаги. Застраховать пшеницу, ячмень, кукурузу, овес, подсолнечник, рапс, лён, от жаркого лета аграрии могут до 15 апреля, а от дождливого с большим количеством осадков — до 15 августа. Обмануть государство не получится. Всех застрахованных и их земли проверяют с помощью специальных «умных» систем.



Асель Ибраева, руководитель отдела СКОФ АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»:

— Объектом страхования является КРС. Страхование животных предоставляет страховую защиту от гибели, убоя, и утрате КРС в результате болезней, пожара, несчастных случаев, стихийных бедствий и кражи.



Дарья Пышмынцева