В мечетях СКО разрешено проводить пятничный намаз

Общество

21:26 5 Марта 2021

На лицах маски, при входе обязательная термометрия, а руки необходимо обработать антисептиком. За соблюдением всех санитарных требований следят строго. Омовение, которое совершают перед пятничным намазом, мусульмане теперь проводят каждый у себя дома. По духовному единению с мечетью соскучились, говорят североказахстанцы. Услышав новость, что пятничный намаз в мечетях разрешен, обрадовались.

— Очень рад, что разрешили посещать мечеть в пятницу. Это отличная новость.

— Раньше мы пятничный намаз читали каждый у себя дома. Сейчас вместе с теми, кто близок по духу. Это намного лучше.

Несмотря на все санитарные требования, некоторым мусульманам пока лучше мечети не посещать. Это касается беременных женщин и людей старше 65 лет.

Аян Алыпкашев, наиб-имам областной центральной мечети «Кызылжар»:

— На пятничный намаз отводится 15 минут. После мы всех просим уйти. Важна не продолжительность, а само намерение совершить пятничный намаз. Ещё одно ограничение — дистанция. Между каждым молящимся расстояние — не менее двух метров.

До пандемии в зал, где читают пятничный намаз, приходили около тысячи мусульман. Сейчас разрешается только 30% от проектной мощности.

 

 

 

Айгерим Мукашева

 

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