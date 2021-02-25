Библиотека Kozybayev University пополнилась сотней новых книг

Культура

19:30 25 Февраля 2021

Инициировал этот проект еще несколько лет назад первый Президент страны Нурсултан Назарбаев в статье «Взгляд в будущее»: Модернизация общественного создания». По его же поручению на государственный язык было переведено топ-100 учебников ведущих ВУЗов мира. К примеру, теперь в местной альма-матер могут обучаться по тем книгам, по которым занимаются студенты в Кембриджском и Оксфордском университетах. Вся эта литература для североказахстанских воспитанников вуза будет в открытом доступе. Причем, книги будут предоставлены как в печатном формате, так и электронном — на сайте университета в разделе «Научная библиотека».

Асия Ермишева, директор библиотеки Kozybayev University:

— В декабре прошлого года в нашу библиотеку поступил 5 транш книг. Это книги по философии, индийская, арабская. Китайская. Японская философия. Транш состоит из 23 книг, это более 3000 экземпляров.

 

 

 

Анжелика Сычёва

 

Читайте также

175-летию со дня рождения Жамбыла посвятили онлайн-выставку в Петропавловске
Звания «народный» и «образцовый» присвоены 14 творческим коллективам СКО
В честь 175-летия со дня рождения Ж.Жабаева провели литературную встречу
В резиденции Абылай хана прошло открытие выставки, посвящённой Жамбылу
Как работает центр «Парасат Жолы»
Жамбылу посвятили литературный вечер в Петропавловске
Курмангазы посвятили онлайн-конференцию в Петропавловске
Первая книга о драмтеатре им. Погодина вышла в Петропавловске