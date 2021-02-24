В этом году спецшкола по акробатике отметит своё 20-летие

Это финальная разминка для Александра Шашкова перед выходом на акробатическую дорожку. Атлет рассчитывает показать всё, на что способен, а способен он на многое. За плечами юноши многочисленные победы в чемпионатах страны и призовые места в крупных мировых турнирах. Медалей не сосчитать. Перед выступлением, затаив дыхание, спортсмен берет небольшой разбег.

Александр Шашков, спортсмен:

— Меня на акробатику привёл отец. Я не знал, что есть такой вид спорта. Мне он очень понравился. Мне 17 лет, бросать акробатику не собираюсь. Благодаря спорту я посетил много стран. Путешествия делают меня счастливым.

Диана Угрюмова ещё одно молодое дарование детско-юношеской спортшколы. Сегодня она главный фаворит показательного выступления. Акробатикой занимается с 6 лет. С тех пор говорит, успела завоевать почти все возможные награды. Спорт для Дианы — это образ жизни. В свободное от тренировок время она ведёт ютуб-канал, где даёт советы начинающим акробатам.

Диана Угрюмова, спортсменка:

— Есть такая цель у меня и мечта: я хочу стать финалисткой, призёром чемпионата мира. В спорте я 12 лет. Являюсь членом сборной страны, получила звание мастера спорта. Становилась неоднократной чемпионкой Казахстана, стала призёром международных соревнований в Португалии.

Показательное выступление приурочили к 30-летию независимости нашей страны. В нём показывают своё мастерство воспитанники спортшколы по акробатике, которая раскрыла не одно поколение талантов. Всего в выступлении принимают участие 260 юных атлетов. Возрастная категория — от 6 лет и старше.

Ринат Белогонов, директор специализированной ДЮСШ по спортивной акробатике:

— Мы помним те времена, когда в 1991 году у нас были хорошие спортсмены, но было тяжело выезжать на различные соревнования. Случаи происходили, когда во время выполнения акробатических элементов внезапно отключали свет. Сейчас все нормализовалось. В зале тепло, чисто, хорошее оборудование. Надеюсь, в будущем наши спортсмены будут продолжать радовать победами.

Спортшкола по акробатике распахнула свои двери в 2001 году. Сейчас здесь тренируются порядка 280 человек. В прошлом году в ДЮСШ произошли большие изменения в лучшую сторону. Привели в порядок здание спортзала и обновили инвентарь.

Абай Альжанов