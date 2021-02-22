В СКО на трассе перевернулась фура с семенами

Метель, буран и обилие осадков. В ночь на 19 февраля в Есильском районе возле села Чириковки в снежный плен попал водитель фуры «Volvo». Мужчина перевозил 15 тонн семян в село Тимирязево. Но, из-за непогоды большегруз сошёл в кювет и завалился набок.

Пробраться на место сразу спецтехника не смогла, ей мешали снежные перемёты. Прийти на помощь полицейским и спасателям удалось только ранним утром, когда дорожники полностью расчистили трассу от снега. Похожий случай произошёл днём ранее возле села Бирлик того же района.

Нулевая видимость стала причиной ДТП: в кювет слетела легковушка, в которой находились водитель и пассажир — это жительницы района Шал акына. Женщины возвращались из Петропавловска домой. После звонка на пульт полицейских навстречу путницам выдвинулся экипаж батальона патрульной полиции.

В итоге помощь в спасении стражам порядка оказали дальнобойщики, которые благополучно вытянули автомобиль. С 17 по 19 февраля в СК проходила акция «Безопасная дорога». Во время мониторинга стражи порядка Есильского района задержали водителя грузовика «Урал», перевозившего дрова.

Оказалось, что госномер авто зарегистрированы на другую машину, а у находившегося за рулём жителя Кызылжарского района не было водительских прав. Их мужчину лишили в 2014-ом году. Хотя это не мешало ему заниматься перевозкой. Владельца транспорта привлекли к ответственности. Грузовик помещён на спецстоянку.

— Это нередкий случай. В течение трех дней проводилась акция «Безопасная дорога». За это время на территории области выявлено 49 водителей, не имеющих права управления. Кроме того, сотрудниками полиции остановлены 14 человек, находившихся за рулём, хотя ранее они были лишены права управления. Игнорирование требований законодательства недопустимо. Меры, принимаемые в рамках ОПМ, направлены на повышение дисциплины водителей и других участников дорожного движения. Айдын Байматов, начальник управления местной полицейской службы ДП СКО

Всего в рамках операции «Безопасная дорога» на дорогах области полицейские выявили почти 1600 различных правонарушений. Среди них 81 факт превышения скорости, 62 нарушения правил маневрирования, а 17 водителей сели за руль в нетрезвом виде.

Абай Альжанов