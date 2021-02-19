Фронт-офис по защите прав потребителей открылся в Петропавловске

Новости МТРК

17:17 19 Февраля 2021

Пару дней назад Айгерим Магамбетова в одном из торговых центров купила красивое платье, да ещё и с привлекательной скидкой. Казалось бы, обычная история. Но, когда девушка вернулась домой, то обнаружила, что наряд оказался сомнительного качества.

Торчащие нитки, неровный шов и неработающая застёжка испортили всё впечатление о покупке. Вернуть товар уже не получилось. Продавец бутика наотрез отказался возвращать деньги. Хотя по закону сделать это можно в течение 14 календарных дней.

Айгерим Магамбетова, жительница г.Петропавловска:

— Объяснила им ситуацию, показа чек, но мне отказали в возврате. Следовательно, я пошла дальше. Здесь меня бесплатно проконсультировали. На месте составили протокол претензии. Надеюсь, моя проблема решится.

Чтобы горожане реже сталкивались с подобными недоразумениями, и открыли фронт-офис по защите прав потребителей. Находится он в здании торгового дома «Тайга».

Клиенты, которые оказались недовольны качеством товара, или вовсе столкнулись с обманом, могут обратиться за консультацией к юристам. Специалисты составят претензию, направят её в соответствующий орган. Услуга, кстати, бесплатная.

Надежда Дубовая, председатель Ассоциации защиты прав потребителей и предпринимателей СКО:

— У нас очень много жалоб по бытовой технике, продуктам. Должно быть тесное взаимодействие с предпринимателями, чтобы они знали законы и не грубили, не хамили клиентам. Такое часто бывает. Мы надеемся, что фронт-офис окажет большую поддержку людям. 

Работать фронт-офис будет раз в неделю: каждую пятницу с 14 до 17 часов.

Гуляим Нуржаупова, руководитель отдела управления внутренней политики СКО:

— Ожидаем результаты — это увеличение количества граждан, информированных о своих правах, низкий уровень мелких правонарушений +по защите прав потребителей. 

Одним словом, это современный «уголок» по защите прав потребителей. В СК он пока первый и единственный. Вскоре такие фронт-офисы появятся и в других крупных торговых центрах области.

 

 

 

Абай Альжанов

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