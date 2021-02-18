В областной детско-юношеской библиотеке имени Г.Мусрепова прошёл онлайн-вебинар

Мероприятие провели в рамках года поддержки детского и юношеского чтения. В нем приняли участие библиотекари, представители системы образования и комиссии по делам несовершеннолетних.

На вебинаре обсуждали проблемы, связанные с повышением статуса чтения, развитием культурной и читательской компетентности детей и молодежи, формированием высоких гражданских и духовно-нравственных ориентиров у подрастающего поколения.

Также специалисты обсудили новые подходы к организации системы деятельности детских библиотек с учетом современных тенденций.

Куляш Айтимова — методист областной детско-юношеской библиотеки им. Г.Мусрепова:

— С высокой трибуны наш Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил главную проблему о низкой читательской грамотности школьников. Были сразу обозначены основные приоритетные направления образовательного процесса. Естественно, основным направлением являются наши работы, привитие культуры чтения.

Алишер Ашимов