С июля 2022 года в Казахстане перестанут существовать КСК

Сейчас кооперативы собственников квартир стали управлять несколькими десятками домов. При этом открывают всего один счет. Что в корне отличатся от изначальной идеи КСК.

Сложилось так, что собственники квартир не могут отследить использование средств. Эта проблема решится с появлением объединений собственников имущества.

У каждого дома будет свой отдельный счет. На что пойдут накопленные деньги смогут проследить как собственники жилья, так и местные власти.

Ерлан Кайрбеков, руководитель отдела жилищной инспекции г.Петропавловска:

— Если ранее КСК держал у себя штат сотрудников, то новая форма управления ОСИ будет состоять только из председателя. В свою очередь, председатель ОСИ выступает заказчиком необходимых дому услуг. Он будет привлекать по договору субъектов сервисной деятельности, контролировать объемы и виды выполненных работ, и их оплату по своему объекту кондоминиума.

Айгерим Мукашева