Волонтеры помогли ветерану труда убрать снег во дворе

Василий Богун — ветеран труда, больше десятка лет проработал связистом. По хозяйству раньше справлялся сам, но вскоре возраст взял своё.

Пенсионер признается, в свои 83 не то, чтобы убрать снег, даже ходить дается с трудом. Живет Василий Сергеевич один, родных рядом нет. Без неравнодушных людей ему сейчас никак не обойтись.

Василий Богун- житель г. Петропавловска:

— Раньше мы тоже помогали, чем могли, сейчас уже возраст, инвалидность. Спасибо вам. Спасибо, что не забываете. Это большое дело. И воспитывайте своих детишек, чтобы уважительно относились ко всем. Потому что все мы идем не к молодости, а к старости.

Василию Сергеевичу волонтёры помогают на протяжении многих лет. Сегодня команда единомышленников, вооружившись лопатами, дружно убрали скопившийся снег во дворе. Для одинокого пенсионера такая помощь неоценима.

Для студента Александра Сивуна это первый выезд в составе добровольцев. О том, что идет набор в ряды волонтёров, узнал от преподавателей колледжа. И без раздумий решил их пополнить.

Александр Сивун -волонтёр:

-Почему ты решил заняться волонтёрством?

-Ну потому что помощь слабым нужна, не могу остаться в стороне. В первый раз интересно. В дальнейшем буду заниматься и помогать людям.

Фронт работы у современных «тимуровцев» немалый. Зимой придомовые участки убирают от снега, а летом — от мусора. Без дела добровольцы не остались и во время пандемии.

Для тех, кто не может выйти из дома, привозят продукты и лекарства. Для желающих внести свою лепту в копилку добрых дел всегда открыты двери.

Антон Шишканов- консультант отдела молодёжных инициатив Центра общественного развития и информации:

— Чтобы стать волонтёром, для этого требуется только желание. Связаться можете по нашему номеру телефона -500-162. Либо написать нам в социальную страничку в инстаграме «МРЦ СКО».

Позвонить и оставить заявку также можно по номеру телефона. Без внимания волонтёров не останется не один клик о помощи.

Жанель Бисенбаева