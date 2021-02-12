95% автодорог СКО доведут до хорошего состояния к 2025 году

Почти 35,5 миллиардов тенге. Такой значительный бюджет заложили в 2020-ом на обслуживание и ремонт североказахстанских дорог. Привели в порядок почти 1000 километров полотна.

В сравнении с предыдущими годами качество трасс в области, безусловно, улучшилось. Касается это и внутрипоселковых дорог. Они в 2020-ом обновились в 150 населенных пунктах.

Там постелили 355 километров асфальтного покрытия. Сегодня доля хороших и удовлетворительных дорог в области составляет 69%, ремонт продолжат и дальше.

Максат Баяхмет, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог СКО:

— На ремонт и содержание автодорог местного значения утвержден бюджет в сумме 7,8 миллиардов тенге. Для достижения доли автодорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии к 2025 году до 95%, требуется дополнительное выделение средств из республиканского бюджета. Сеть автодорог СКО составляет 8996 км. В том числе 1970 км- республиканского, 1983 км- областного, 5 043 -районного значения.

В стороне не остался ни один район. Проведение работ и их качество мониторили эксперты. В 2020-ом они выезжали на места более 500 раз, столько же выявили различных нарушений.

В итоге недочётов у подрядчиков, работающих на дорогах только местного значения, скопилось на сумму 23 миллиона тенге.

Жолдыбай Тентеков, директор филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО:

— Рекомендовано к переустройству 15 200 квадратных метров покрытия на 2 участках средних ремонтов. На участке среднего ремонта 2019-го на дороге Пресновка-Благовещенка-Кайранколь км 38-70. Подрядчиком ТОО «Казфортис» переустроено на сумму 5,5 миллионов тенге из-за недостаточной толщины а/б покрытия, и как следствие, разрушения в виде выкрашивания и выбоин. На участке среднего ремонта 2020-го года «Булаево-Советское». Подрядчик ТОО «Дорожник Ашык аспан» переустроено 11,5 тысяч покрытия на сумму 23 миллиона тенге.

Ответили спикеры и на вопросы журналистов. Один из них касается ремонта дороги, ведущей к Шаховскому, о которой неустанно продолжают просить сельчане.

По словам Максата Баяхмета, о главной проблеме жителей знают, даже ПСД разработали. Чтобы провести капремонт полотна, нужно дождаться одобрения от Комитета автодорог. Заявку отправили на рассмотрение.

Поступило обращение, касающееся дороги на юго-востоке села Бесколь. Укладку асфальта там произвели летом прошлого года. Но из-за сильных морозов на некоторых участках образовались трещины.

Максат Баяхмет, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог СКО:

— Заказчиком по объекту является акимат Кызылжарского района, а именно отдел ЖКХ. Дорогу отремонтировали в прошлом году, и у него есть гарантийный период. В текущем году комиссия должна выехать на объект, определить дефекты. Подрядная организация будет их устранять в рамках договорных обязательств.

Для усиления контроля по ремонту и строительству автодорог с 2020-го в области действует проект «Сапалы Жол».

Каждую неделю специальная мониторинговая группа из числа борцов с коррупцией, представителей национального центра качества дорожных активов, общественников выезжает в районы и следит за качеством выполнимых работ.

Практика приносит свои плоды, поэтому ее продолжат и в этом году.

Абай Альжанов