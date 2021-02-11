В СК воспитывают нетерпимую к коррупции молодёжь

В прошлом году комиссия по этике местной альма-матер рассмотрела 8 материалов. К дисциплинарной ответственности в виде выговора привлекли троих преподавателей и одного сотрудника вуза.

Ведётся контроль за студентами, особенно в период сессии. В 2020 аннулировали результаты тестирования 24 человек. Такие меры должны показать остальным, что коррупции в университете — не место.

Ернар Баянгазин, руководитель Антикоррупционной службы по СКО:

— Каждый руководитель наряду с профилактической работой также несёт персональную ответственность за коррупционные действия своих подчинённых, это касается и руководителей учебных заведений. Особенно важно сохранять чистоту рабочих рядов. Именно вы стоите у истоков подготовки студентов.

В Kozybayev university особое внимание уделяют выработке нетерпимости к коррупции среди студентов и преподавателей. Для этого установили специальные ящики в рамках работы клуба «Саналы урпак». Каждый может оставить жалобу, если заметил факт взяточничества.

Ерлан Шуланов, ректор Kozybayev university:

— Были внедрены дисциплины «Основы права и антикоррупционной культуры», «Академическое письмо». «Кроме того, во время экзаменационных сессий традиционной стала акция «Чистая сессия». В рамках неё в период зимней сессии 20 волонтёров в качестве прокторов следили за проведением экзаменов в дистанционном формате.

Такая работа проводится во всех учебных заведениях региона. Важно, чтобы молодежь знала о последствиях коррупции, поэтому рассказывать об этом им начинают ещё со школьной скамьи.

Татьяна Протопопова, заместитель руководителя управления образования СКО:

— В рамках профилактики антикоррупционных правонарушений во всех школах и колледжах проводятся дискуссионные практики, месячники по антикоррупционной культуре. Конкурсы рисунков, проектов, эссе и видеороликов. В рамках Дня знаний уже стало традицией проводить уроки гражданственности и патриотизма.

Для просвещения молодёжи в 465 школах области созданы клубы «Адал ұрпақ», в колледжах и университете — «Саналы урпак».

Айгерим Муканова