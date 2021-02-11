Молодая семья погибла в пожаре в Булаево

ДЧС

18:47 11 Февраля 2021

Тревожный сигнал из города Булаево на пульт огнеборцев поступил в 7 утра. На место ЧП тут же прибыл пожарный караул. Однако, к этому времени дом уже вовсю полыхал. В ту же минуту взорвался газовый баллон.

Дмитрий Растихин — начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:

— При тушении данного пожара были обнаружены тела 4 человек. Это двух взрослых — мужчина и женщина, девушка и ребенок.

Все они — члены одной семьи. Хозяину дома было 28, его супруге на один год меньше. Огонь унес жизнь и 4-летнего мальчика.

Позже, под завалами спасатели нашли бездыханное тело молодой девушки, как оказалось — родной сестры супруги. В живых осталась только 7-летняя девочка, которая на момент страшного пожара ночевала у бабушки.

Сейчас с ней ведет работу психолог.

Дмитрий Растихин — начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:

— По причине пожара сейчас на месте ведет работу ИПЛ-наша лаборатория. На данный момент причина устанавливается.

Всё же специалисты полагают, что причина в печи. Несоблюдение элементарных правил безопасности также зачастую является основным поводом для пожара.

Огнеборцы в очередной раз советуют североказахстанцам прислушиваться к их рекомендациям.

 

 

 

Жанель Бисенбаева

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