Коммунальная авария в микрорайоне «Жас Оркен» стала причиной подтопления улицы

Жильцы, проживающие по улице Челюскина, уже не знают в какую инстанцию обращаться. Обошли все. Посреди дороги возле их домов образовался, если можно так назвать, родник, из которого растекается вода. На улице несколько дней держится низкая температура воздуха, поэтому все вокруг моментально превращается в лёд.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Сейчас на этом участке дороги один сплошной каток. Можно смело надевать коньки и выходить кататься.

Авария на трубопроводе случилась 3 недели назад. Все это время ручеёк течёт по канавам, затапливая дворы жилых домов. Но это ещё полбеды, говорят жители. Каждый день здесь ходят дети и пенсионеры. Поскользнуться, упасть и получить повреждения — вопрос времени.

Владимир Кин, житель г.Петропавловска:

— Мы с соседями уже как на работе, по очереди лёд долбим. Скоро придёт весна. У нас трубы все замерзли. Нас затопит и вода пойдёт в погреб, под пол. Что нам делать? Полы менять? Если ничего не поменяют, то они опять будут гнить.

Мы обратились с запросом в городской отдел ЖКХ. Давать комментарий на камеру нам не стали, но заверили, что без внимания проблему ни в коем случае не оставили.

Коммунальщики выясняют, кому принадлежат поврежденные сети, пробу воды из канавы взяли на экспертизу. По словам пресс-секретаря ведомства, по мере возможности ведут работы по откачке воды с места аварии.

Абай Альжанов