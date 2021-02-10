В СКО аграрии начали подготовку к весенне — полевым работам

В машинно-тракторной мастерской села Бугровое каждый день кипит работа. Начиная с января, здесь ведется усиленная подготовка к весеннему сезону. В приоритете средний и капитальный ремонт техники, которая служит местным аграриям уже не один десяток лет.

Таких агрегатов здесь осталось, конечно, немного. Примерно 15 процентов. Остальные 85 — это сельхозмашины, которые обновлялись последние несколько лет. Но и некоторые из них, отмечают специалисты, тоже уже нуждаются в реставрации, хоть и незначительной.

Например, вот этот крупногабаритный трактор «John deer». Их в товариществе 3 единицы.

Николай Згура, механизатор ТОО «Шагала Агро», Кызылжарский район:

— Работаю на «Джондире», он новый. Он очень удобный трактор, современный, условия в этом тракторе созданы для человека. Да, он дорогой трактор. Запчасти очень дорогие, но эти затраты себя оправдывают. Вот мой трактор с 2009 года. Нынче мы ему делаем капитальный ремонт. Он его заслужил. Вот мне нынче поменяли промежуточную опору, он стоит около 8 млн.

Цена, конечно, не маленькая, но, в данном случае, она оправдана, говорит Николай. Исправность этой, с виду небольшой детали, влияет на конечный результат, как посевной, так и уборочной кампании.

И в целом, на весь процесс влияет обновление парка сельхозтехники. С этим в «Шагала Агро» проблем нет. Новые современные сельхозмашины на предприятии стараются закупать каждый год. Этот не стал исключением.

Дамир Ертаев, инженер ТОО «Шагала Агро «, Кызылжарский район:

— В этом году мы закупили новые МТЗ 21 года — 4 единицы, купили 2 комбайна, у нас вот уже готовы на уборочную работу, купили «Макдоны 150» самоходные. И купили опрыскиватель. Дополнительно закупаем агрегаты, бороны, катки.

Вся эта техника предприятию обошлась почти в 400 млн тенге. Всего же на балансе товарищества «Шагала Агро» около 80 единиц техники, как отечественных, так и зарубежных производителей. Сейчас 80% этих машин готовы к посевной кампании.

Ориентировочно, часть из них выйдет в поле в середине апреля. Земледельцы будут проводить закрытие влаги. Всего в регионе весной фермеры задействуют в работе почти 13 тысяч тракторов различной модификации, более 15 тысяч зерновых сеялок и свыше 1200 посевных комплексов.

Наргиз Акжигитова, главный специалист управления сельского хозяйства СКО:

— Готовность техники составляет 78%. С начала года сельхозтоваропроизводители закупили 104 единицы техники, в том числе тракторов 30 единиц. 9 кокмбайнов, 14 сеялок. На проведение весенне-полевых работ потребность аграриев в топливе составляет 68 тысяч тонн, поставка будет производиться согласно графику.

В текущем году на модернизацию сельхозтехники фермеры потратили почти 2 млн 300 тысяч тенге.

Анжелика Сычёва